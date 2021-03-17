Пробки в Новосибирске на утро 17 марта 2021 года: трудно проехать по улице Троллейной

С утра Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 марта 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Там трудно проехать от пересечения с улицей Немировича-Данченко до Хилокской. Об этом сообщает «2ГИС».

Также трудно проехать по улице Широкой и Ватутина. Традиционно в пробку встали проспект Карла Маркса и улица Немировича-Данченко.

Из-за аварии со «скорой помощью» затруднен проезд на проспекте Дзержинском. Кроме того, небольшой затор образовался на улице Большевистской в районе «Речного вокзала».

В целом по городу уровень пробок достиг 7 баллов.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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