Служебное жилье и квартиры для детей-сирот будут построены в 12 районах Новосибирской области в 2021 году

Скоро сибиряки получат ключи от квартир. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хорошая новость для сибиряков: в министерстве строительства Новосибирской области начали определять подрядчиков на строительство служебного жилья и квартир для детей-сирот в 2021 году. Всего планируется построить 163 жилых помещения.

- Механизм строительства служебного жилья нами уже отработан, разработана экономически эффективная проектная документация повторного применения, которая будет тиражироваться на территории всей Новосибирской области. В 2019 году был запущен пилотный проект – построено пять 12-квартирных домов на 60 квартир. Всего служебным жильем было обеспечено 98 семей. Теперь к этой программе присоединяется еще одно направление – обеспечение жильем детей-сирот. В 2021 году на строительство служебного жилья будет направлено 150 млн рублей из областного бюджета, что позволит построить 70 жилых помещений. Еще 148,8 млн рублей выделено на строительство жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти средства планируется построить 93 квартиры», – рассказал министр строительства Новосибирского области Иван Шмидт.

Напомним, что служебное жилье предоставляется людям, замещающим должности муниципальной службы, работникам муниципальных учреждений, предприятий и организаций, участковым уполномоченным в виде отдельных квартир или жилых домов.

Министр отметил, что в 2021 году в регионе впервые объединены программы по строительству служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, и по обеспечению жильем детей-сирот. То есть при их реализации будут применяться комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жилье, в которых до 25% жилых помещений будет предназначено для детей-сирот.

Программы находятся на контроле регионального министерства строительства.

Строительство жилых домов в 2021 году будет вестись в 12 районах области: Баганском, Венгеровском, Ордынском, Коченевском, Краснозерском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Сузунском, Татарском, Чановском, Черепановском. При возведении домов будут использованы пять разных типовых проектов.