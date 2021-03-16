«Схватила ее и толкала к двери»: в Новосибирске кондуктор пыталась выгнать из троллейбуса бабушку, которой не хватило денег на проезд

Все произошедшее засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске кондуктор силой пыталась выгнать бабушку из троллейбуса за то, что та не смогла заплатить за проезд. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, после ролик попал в сеть:

— В троллейбусе кондуктор накинулась на бабушку из-за того, что у нее не хватило денег на проезд. До начала видеозаписи кондуктор забирала пакет бабули и пыталась вытолкать ее в сторону дверей. После этого мужчина подошел к кондуктору и оплатил проезд за бабушку, лишь бы та ее не трогала, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где и был опубликован ролик.

Произошедшая ситуация не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом многие люди хоть и осудили поведение кондуктора, но все же отметили, что она вправе требовать от любого пассажира оплатить проезд:

— Вести себя так, конечно, непозволительно. Но плату она требовала справедливо.

— Мужчина в этой ситуации молодец, который заплатил за старушку.

— Ужас просто, у кондуктора совести нет, — пишут люди.

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