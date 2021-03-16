«Видел ее в шубе на шоссе»: пропавшую сибирячку с татуировками ищут в Новосибирске

Женщина ушла гулять и оставила на месяц даже любимых кошек. Фото: предоставлены героями публикации

37-летнюю Юлию Марцевич ищут уже почти месяц: сибирячка пропала 16 февраля 2020 года. Как сообщили КП-Новосибирск подруги Юлии, она вышла из дома на улице Гецена, 10 и не вернулась. Знакомые девушки забили тревогу: обычно женщина всегда отвечала на звонки и сообщения «ВКонтакте», а тут перестала выходить на связь.

— Юля отключила телефон, что на нее непохоже. В последнее время она нигде не работала, ходила по клубам, например, в «Танцуки», постоянно меняла парней. Но она не алкашка, не наркоманка: могла загулять на сутки, но в запой не уходила, — рассказала КП-Новосибирск подруга девушки Ольга.

Переживают близкие еще из-за того, что Юля страдает астмой, у нее с собой всегда должен быть баллончик.

Подруга Ольга распространила ориентировку в соцсетях. Приметы пропавшей сибирячки таковы: черные: волосы, карие лгаза, рост 166 сантиметров, худощавого телосложения. Особые приметы: татуировки на шее в виде ящерицы и на руке. Юлия была одета в черную шубу.

После публикации поста откликнулся сибиряк. который встретил недавно Блию:

— Видел ее на Гусинобродском шоссе, она шла по дороге в шубе. Где- то между полуночью и двумя часами ночи. Сам работаю в охране, — написал подругам очевидец.

ВСех, кто что-либо знает о местонахождении Юлии, прося обратиться в полицию.

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