В Новосибирске 10-летний мальчик врезался в дерево, катаясь на сноуборде

В Новосибирске школьник попал в больницу после неудачного катания на сноуборде.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске школьник попал в больницу после неудачного катания на сноуборде. Инцидент произошел в Советском районе города.
— В больнице десятилетний мальчик пояснил, что катался на сноуборде в горнолыжном комплексе в Академгородке. Когда он ехал вниз с горы, то врезался в дерево. Ребенок сильно ударился головой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в Новосибирске 1 января: тогда 8-летняя девочка погибла во время катания с горки на тюбинге. Ребенок ехал вниз на большой скорости и врезался в металлические ограждения на горке. В деталях произошедшего разбираются следователи.
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