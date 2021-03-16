Следователи начали проверку после аварийной посадки самолета «Новосибирск-Иркутск»

Следователи начали проверку после аварийной посадки рейса Новосибирск-Иркутск. Фото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ

Следователи начали проверку после аварийной посадки рейса «Новосибирск — Иркутск». Напомним, инцидент произошел ночью 16 марта. Самолет уже вылетел из Толмачево, когда у него сработал датчик отказа правого двигателя. Тогда командир воздушного судно решил вернуться в аэропорт. На борту самолета находились 154 пассажира, из них 1 — ребенок. К счастью, никто не пострадал.

— Следственным отделом на транспорте был проведен осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. Сейчас по факту аварийной посадки судна проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала рассказ сибирячки о том, как пилоты сажали самолет «Новосибирск — Иркутск» с неисправным двигателем. Женщина пояснила, что для многих пассажиров это стало настоящим стрессом.

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