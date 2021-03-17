Погода в Новосибирске на 17 марта 2021 года: синоптики рассказали, каким будет этот день

Сегодня днем в городе будет солнечно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Новосибирске на 17 марта 2021 года будет прохладной и ветреной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— 17 марта ночью осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит -13...-15 градусов, а в пригороде опустится до -18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -7...-9 градусов. На дорогах ожидается гололедица, — обещают метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» на улице будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составит -5...-11 градусов, а ночью столбики термометров покажут -6...-10 градусов. Ветер будет дуть южный от 3 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

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