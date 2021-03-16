«У него осталась жена и 1,5-годовалая дочка»: в страшной аварии на Бугринском мосту погиб начальник цеха завода Чкалова

В ДТП погиб 36-летний Андрей Адамчук — начальник цеха авиационного завода имени Чкалова. Фото: ГУ МЧС по НСО\ читатель КП-Новосибирск

Стало известно, кем был погибший в массовом ДТП на Бугринском мосту, произошедшем вечером 15 марта. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, им оказался 36-летний Андрей Адамчук — начальник цеха авиационного завода имени Чкалова.

— Я приехал на это ДТП в качестве врача скорой помощи. Там, конечно, очень серьезные были повреждения у машин, словами не опишешь. У Андрея буквально не было шансов выжить: его «Лексус» смяло сильнее всего, а потом авто практически полностью выгорело, — рассказал КП-Новосибирск врач скорой помощи, выезжавший на место ДТП. — Так вышло, что я Андрея знал уже давно, раньше трудился на заводе под его началом. Человек он был добрый, честный, никогда за деньгами не гнался, работу свою любил. Несмотря на то, что молодой был, всегда с пониманием относился к своим подчиненным, готов был в случае чего помочь с проблемами, что-то подсказать. Очень любил семью свою: у него ведь осталась жена и 1,5 годовалая дочка.

Напомним, авария произошла вечером 15 марта: на Бугринском мосту столкнулись 4 автомобиля. Тело погибшего сибиряка из его машины пришлось доставать спасателям. В ДТП также пострадали 2 человека — их доставили в больницу.

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