В АО «РЭС» прошел традиционный спортивный семейный праздник «Весенние старты»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В семейном спортивном празднике, организованном при неизменной поддержке первичной профсоюзной организации АО «РЭС», приняли участие порядка 130 человек из числа членов профсоюза предприятия, их родных и близких.

В достаточно морозный для весны день собрались любители активного и спортивного отдыха из подразделений компании, территориально расположенных в Новосибирске и ближайшем пригороде. Несмотря на прохладную погоду, в этот день на позитивной ноте прошли:

• лыжные гонки (личный зачет и семейная эстафета);

• соревнования по стрельбе из пейнтбольных ружей (маркеров);

• мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ну а после окончания официальной спортивной программы организаторы провели традиционную эстафету «Веселые старты», в которой приняли участие все присутствующие от мала до велика.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На протяжении всего семейно-спортивного праздника работала полевая кухня, угощавшая всех желающих ароматным травяным чаем, вкуснейшими масленичными блинами и солдатской кашей. Кроме того, для гостей праздника были организованы катание на санях и верхом на лошади, детский зимний футбол и катание на «плюшках». Особое внимание всех собравшихся приковали к себе дружелюбные собаки. Участники праздника сделали сотни трогательных фотографий с животными, а дети были просто в восторге от общения с четвероногими любимцами публики.

В финале мероприятия состоялась церемония торжественного награждения победителей, призеров и участников «Весенних стартов».

Организаторы из первичной профсоюзной организации АО «РЭС» считают, что такие мероприятия способствуют укреплению командного духа в коллективе, пропагандируют здоровый образ жизни, вовлекают в спортивную и культурную жизнь работников и членов их семей. Отличное настроение, заряд бодрости и энергии на продолжительное время - главный итог прошедшего семейного спортивного праздника.