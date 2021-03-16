Пробки в Новосибирске на вечер 16 марта 2021 года: проезд Энергетиков стоит

Пробки в Новосибирске на вечер 16 марта 2021 года затронули оба берега. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Пробки в Новосибирске на вечер 16 марта 2021 года затронули оба берега. Однако, в целом, сейчас загруженность дорог не большая: согласно данным портала Яндекс.Карты она оценивается в 5 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Восход, Кирова, Добролюбова, Горького, Пролетарская, Ипподромская, Кошурникова, Красный проспект, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

Согласно данным портала Яндекс.Карты она оценивается в 5 баллов. Фото: yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Проезд Энергетиков, Ватутина, Покрышкина, Блюхера, площадь Карла Маркса, Станционная, Невельского и Пермская.

Также движение немного затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега. На Димитровском и Бугринском мосту движение свободное.

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