В Новосибирске прохожая украла у пенсионерки 10 тысяч рублей, попросив разменять деньги

Неизвестная ограбила на улице 82-летнюю пенсионерку. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенницы. Неизвестная украла у бабушки 10 тысяч рублей под предлогом размена денег. Инцидент произошел в понедельник, 15 марта, у одного из домов на улице Демьяна Бедного. Потерпевшая пенсионерка заявила в полицию.

Стражи порядка обнародовали кадры с камеры видеонаблюдения, которые засняли мошенницу. Также в полиции рассказали о приметах подозреваемой.

— На вид ей 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, внешность славянская. Была одета: шапка вязаная серого цвета, маска медицинская голубого цвета, шуба черного цвета ниже колена, сумочка через плечо, темно-зеленого цвета, обувь черного цвета, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит до 2-х лет лишения свободы.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о подозреваемой, сообщить по телефонам: (383) 232-21-65, 221-77-16 или +7-903-935-32-01. Анонимность гарантирована.

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