«Что он сделал?»: в Новосибирске расстреляли кота и бросили умирать

Ветеринары увидели пулю в теле животного, когда сделали рентген. Фото: «Приют для бездомных животных Новосибирска»

В Новосибирске расстреляли кота и бросили его умирать. Он едва живой приполз к жителям домов на Родниках. Новосибирцы подумали, что его сбила машина и отнесли в ветеринарную клинику. Когда там сделали рентген, то обомлели от удивления.

— При визуальном осмотре видимых травм не было обнаружено, кроме большой шишки на спине, к которой он не давал притронуться, сразу плакал. Рентген показал наличие пули, — рассказали волонтеры в группе «Приют для бездомных животных Новосибирска».

Малыша назвали Кузей. Его состояние тяжелое: высокая температура. Сразу пулю извлечь не смогли, так как необходимо было стабилизировать состояние кота. Операцию он мог попросту не перенести. Для начала ветеринары вскрыли абсцесс и прочистили рану. Пуля вытащили спустя несколько дней. У кота по-прежнему высокая температура, но начал есть и мурлыкать.

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