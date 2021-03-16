Появилось видео массового ДТП на Бугринском мосту, в котором погиб водитель «Лексуса»

Момент, как минивэн перелетает через разделитель, попал на видео. Фото: стоп-кадр

В соцсети обнародовали запись видеорегистратора, на которой видно, что произошло за несколько секунд до массовой аварии на Бугринском мосту.

На кадрах видно, как минивэн на высокой скорости занесло, когда он хотел перестроиться на соседнюю полосу. Несколько секунд автомобиль матало по дороге, потом он перелетел через разделитель и упал на «Лексус», который в это время ехал во встречном направлении. Водитель кроссовера погиб на месте. Его тело из искореженной машины вырезали спасатели.

Всего в аварии пострадали четыре автомобиля: «Lexus RX400», «Toyota Lite Ace Noah», «Toyota Vitz» и грузовик «MAN». Еще двоих человек с травмами госпитализировали в больницу.

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Чтобы извлечь тело, им понадобился специальный инструмент. (подробнее)

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