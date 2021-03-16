«Ее намотало на колесо»: в Новосибирске ищут хозяина собаке, потерявшей лапу в страшном ДТП

Трехлапый Санта ищет заботливого хозяина. Фото: "Пристройство животных в Новосибирске и НСО"/"Вконтакте".

Пес Санта из Новосибирска мечтает о заботливом хозяине. Он не такой как все: у Санты три лапы. Четвертую он потерял в страшном ДТП. Несмотря на особенность, животное не нуждается в специальном уходе. Подробности о Санте КП — Новосибирск рассказала зоозащитница Анастасия.

— Он оказался у нас чуть больше года назад, в декабре 2019. Пес попал в ДТП — его сбила машина: лапу намотало на колесо. Повреждения были слишком серьезными, поэтому понадобилась ампутация. После операции Санта полностью восстановился и остался на базе, — поделилась Анастасия.

По ее словам, Санта мог умереть от болевого шока. Он пережил много страданий, но стойко справился. Сейчас он может порой ворчать и вредничать. Скорее всего, так в нем проявляется нехватка любящего хозяина.

— В целом, это очень хороший, верный и ласковый пес. Он станет преданным другом и охранником своему человеку, — добавила Анастасия

Несмотря на особенность, Санта не нуждается в специальном уходе: он активный, игривый и умело передвигается на своих трех лапках. Анастасия добавила, что Санте около 3-х лет, его вес — примерно 20 килограммов.

Желающие стать для собаки добрым хозяином могут написать в группу «Пристройство животных в Новосибирске» или позвонить по телефону: 8 — 913 — 909 — 96 — 90.

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