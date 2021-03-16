Сибирячка устроила скандал на борту самолета, летевшего в Якутию

Жительница Новосибирска устроила дебош на борту самолета. Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Новосибирска отличилась во время полета рейсом «Новосибирск — Полярный». Сибирячка напилась и устроила дебош на борту самолета. Экипаж судна передал сообщение о буйной пассажирке в полицию.

— Женщина распивала алкоголь, не выполняла требования экипажа, угрожая безопасности полета. В аэропорту нарушительницу встретили стражи порядка, — рассказали в УТ МВД по ДФО.

Дебоширкой оказалась 37-летняя жительница Новосибирска. При виде полицейских она не успокоилась. Сибирячка продолжала пить алкоголь, ругалась, а также отказалась пройти в дежурную часть. Кроме того, она не согласилась на медицинское освидетельствование.

В отношении пьяной пассажирки составили несколько протоколов за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Теперь сибирячке грозит штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

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