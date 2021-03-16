В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: самому старшему было 89 лет

От коронавируса умерли шесть пациентов за сутки.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник. 16 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались мужчины в возрасте 40 лет, 73 года, 77 лет, 79 лет и женщины в возрасте 68 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 542 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 92 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 14 пациентов.
За последние сутки инфекцию диагностировали у 101 человека, а 110 пациентов выписали из больницы.
С начала вспышки коронавирусом заболели 37399 человек, в том числе 2157 детей, выздоровели 34284 пациента.
До конца марта в регионе объявлен режим повышенной готовности. В общественных местах по-прежнему надо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер