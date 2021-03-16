В Новосибирске шестиклассница угрожала покончить с собой

Школьница угрожала свести счеты с жизнью.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Ленинском районе Новосибирска школьница угрожала покончить с собой. Ее госпитализировали в больницу. Известно, что девочка учится в шестом классе одной из школ на левом берегу.
— Это произошло 3 марта. Свести счеты с жизнью девочка обещала в квартире, в которой живет вместе с родителями. Причины поступка выясняются. Наложить на себя руки она не успела, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Железнодорожном районе Новосибирска в доме на улице Нарымской покончила с собой 16-летняя школьница. Врачи не успели ее спасти. Когда медики прибыли на место происшествия, они констатировали смерть ребенка. Девочка училась в 10 классе. По предварительной информации, это не первая ее попытка суицида.
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