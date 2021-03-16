Появилось видео, как спасатели достают погибшего в массовом ДТП на Бугринском мосту водителя «Лексуса»

Спасатели показали, как достают тело погибшего из разбитой машины. Фото: стоп-кадр.

Страшная авария произошла на Бугринском мосту в Новосибирске. Здесь вечером 15 марта столкнулись 4 машины: Lexus RX400, Toyota Lite Ace Noah, Toyota Vitz и грузовик MAN. В результате ДТП погиб водитель «Лексуса». Тело 35-летнего мужчины из разбитой машины извлекли спасатели МАСС: они сняли это на видео.

Как рассказали в службе, оперативный дежурный получил информацию о ДТП в 18:53. На место аварии незамедлительно выехал экипаж спасателей.

— На месте сотрудники службы с помощью гидравлического инструмента извлекли из поврежденного автомобиля «Lexus» тело водителя, мужчины 1985 года рождения. Мертвого мужчину передали полицейским, — уточнили в МАСС.

Кроме того, совместно с МЧС спасатели предотвратили возгорание автомобилей. В службе отметили, что работы на месте ЧП завершились в 19:45.

Предварительно известно, что массовое смертельное ДТП спровоцировал водитель Toyota Noah. Он не справился с управлением и перелетел через ограждение, оказавшись на встречной полосе. Здесь он врезался в «Лексус», в грузовик и опрокинулся. «Лексус», в свою очередь, столкнулся, с «Тойотой Витц», которая также перелетела через ограждение на встречную полосу и, перевернувшись, встала обратно на колеса в правой полосе.

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