В гибели ветерана, упавшего со второго этажа бердского дома престарелых, обвинили директора и медсестру

В бердском пансионате погиб ветеран, упав со второго этажа. Фото: «Бердский пансионат ветеранов труда имени М.И. Калинина»
В суд передано уголовное дело, главными фигурантами которого стали директор «Бердского пансионата ветеранов труда имени М.И. Калинина» и медсестра учреждения. Там погиб 77-летний пенсионер. Он упал со второго этажа. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
— Руководителя дома престарелых обвинили в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека», а медсестру — в «Оставлении в опасности». Утверждено обвинительное заключение, — прокомментировали в ведомстве.
Материалы уголовного дела в скором времени будут переданы в Бердский городской суд.
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