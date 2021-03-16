В гибели ветерана, упавшего со второго этажа бердского дома престарелых, обвинили директора и медсестру

В бердском пансионате погиб ветеран, упав со второго этажа. Фото: «Бердский пансионат ветеранов труда имени М.И. Калинина»

В суд передано уголовное дело, главными фигурантами которого стали директор «Бердского пансионата ветеранов труда имени М.И. Калинина» и медсестра учреждения. Там погиб 77-летний пенсионер. Он упал со второго этажа. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— Руководителя дома престарелых обвинили в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека», а медсестру — в «Оставлении в опасности». Утверждено обвинительное заключение, — прокомментировали в ведомстве.

Материалы уголовного дела в скором времени будут переданы в Бердский городской суд.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что дорожникам, по вине которых на мужчину упала остановка, вынесли приговор. Наказаны руководитель предприятия и старший мастер. Их приговорили к лишению свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске вынесли приговор дорожникам, по чьей вине на мужчину рухнула остановка.

Сибиряк едва не погиб и стал инвалидом. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.