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Досуг16 марта 2021 6:16

Новые эпизоды сериала «Девяностые» на Wink: выборы 1996 года

В начале 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink прошла премьера документального проекта «Девяностые» писателя и журналиста Сергея Минаева
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Первые две серии, получившие рекордные цифры просмотров на сервисах среди других документальных фильмов, рассказывали историю выхода альбома «Морская» группы Мумий Тролль и ночной жизни России в 90-е.

Три следующие серии документального проекта Сергея Минаева будут посвящены одному из самых главных событий постсоветской России, произошедшему ровно 25 лет назад - президентским выборам 1996 года. Премьера первой из трех серий состоится 19 марта в онлайн-сервисах more.tv и Wink.

- Есть события, которые меняют ход истории. Выборы 1996 года -как раз из таких. Мне повезло наблюдать их дважды: один раз в качестве участника, второй раз - при создании этого фильма, - рассказал автор проекта Сергей Минаев.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Во время работы над новыми сериями было взято более 30 интервью у непосредственных участников событий, среди которых Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Политики, экономисты, политтехнологи, принимавшие участие в предвыборной гонке как со стороны команды Ельцина, так и со стороны других кандидатов, рассказывают подробности о том, как финансировалась кампания и какие технологии применялись для борьбы за голоса избирателей. Эксклюзивное интервью для фильма дал непосредственный участник знаменитого «дела о коробке из-под ксерокса» Аркадий Евстафьев.

Справка «КП»

more.tv - онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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