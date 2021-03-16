Новые эпизоды сериала «Девяностые» на Wink: выборы 1996 года

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Первые две серии, получившие рекордные цифры просмотров на сервисах среди других документальных фильмов, рассказывали историю выхода альбома «Морская» группы Мумий Тролль и ночной жизни России в 90-е.

Три следующие серии документального проекта Сергея Минаева будут посвящены одному из самых главных событий постсоветской России, произошедшему ровно 25 лет назад - президентским выборам 1996 года. Премьера первой из трех серий состоится 19 марта в онлайн-сервисах more.tv и Wink.

- Есть события, которые меняют ход истории. Выборы 1996 года -как раз из таких. Мне повезло наблюдать их дважды: один раз в качестве участника, второй раз - при создании этого фильма, - рассказал автор проекта Сергей Минаев.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Во время работы над новыми сериями было взято более 30 интервью у непосредственных участников событий, среди которых Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Политики, экономисты, политтехнологи, принимавшие участие в предвыборной гонке как со стороны команды Ельцина, так и со стороны других кандидатов, рассказывают подробности о том, как финансировалась кампания и какие технологии применялись для борьбы за голоса избирателей. Эксклюзивное интервью для фильма дал непосредственный участник знаменитого «дела о коробке из-под ксерокса» Аркадий Евстафьев.

Справка «КП»

more.tv - онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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