«Дом был весь в огне»: в Новосибирске семья с тремя детьми чудом спаслась на пожаре

В Новосибирске горел дощатый дом. Фото: МЧС по НСО

Рано утром во вторник, 16 марта в Октябрьском районе Новосибирска загорелся дощатый дом, расположенный на улице Набережная Плющиха. На пожаре спаслась семья с тремя детьми. Подробности рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Дом и баня были полностью в огне. Огонь интенсивно распространялся на соседние жилые строения и надворные постройки. Для бесперебойной подачи воды были проложены магистральные линии от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 200 метров. За час открытый огонь был локализован. Спасателям удалось не допустить распространения пожара на дома, которые стояли рядом, — прокомментировали в ведомстве.

Семья с тремя детьми спаслась из горящего ома. Фото: МЧС по НСО

Огонь уничтожил крышу дома и межэтажные перекрытия.

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