Пробки в Новосибирске на утро 16 марта 2021 года: из-за аварии проезд затруднен на площади Труда

Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 16 марта 2021 года: движение затруднено на площади Труда и улице Станиславского. На кольце произошла авария. Об этом сообщает «2ГИС».

Также трудно проехать по улице Широкой и Ватутина. Кроме того, затор образовался на улице Блюхера. Там произошло ДТП. В пробку встали проспект Карла Маркса и улица Немировича-Данченко.

На правом берегу сложно двигаться по улице Военной. Несколько заторов образовалось по улице Кирова. Также пробка на проспекте Дзержинского: она длится от Каменского шоссе до улицы Волочаевской.

В целом по городу утром уровень пробок достиг 7 баллов.

Синоптики предупредили о переменчивой погоде. Местами на дорогах может быть скользко.

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