Пробки в Новосибирске на утро 16 марта 2021 года: из-за аварии проезд затруднен на площади Труда

Новосибирск сковали 7-балльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 16 марта 2021 года: движение затруднено на площади Труда и улице Станиславского. На кольце произошла авария. Об этом сообщает «2ГИС».
Также трудно проехать по улице Широкой и Ватутина. Кроме того, затор образовался на улице Блюхера. Там произошло ДТП. В пробку встали проспект Карла Маркса и улица Немировича-Данченко.
На правом берегу сложно двигаться по улице Военной. Несколько заторов образовалось по улице Кирова. Также пробка на проспекте Дзержинского: она длится от Каменского шоссе до улицы Волочаевской.
В целом по городу утром уровень пробок достиг 7 баллов.
Синоптики предупредили о переменчивой погоде. Местами на дорогах может быть скользко.
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