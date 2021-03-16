Детей, осиротевших из-за пожара в селе Бобровка, возьмут под опеку бабушка и дедушка

Осиротевших при пожаре детей, возьмут под опеку бабушка и дедушка. Фото: СК РФ по Новосибирской области, соцсети.

Четверых детей, чья мама, 7-летний брат и двухлетняя сестра погибли в страшном пожаре в селе Бобровка, возьмут под опеку бабушка и дедушка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

— В настоящее время бабушка с дедушкой уже подали необходимые документы для установления опеки над малолетними внуками. Среди них: трое мальчиков — 13, 11 и 4-х лет и 5-летняя девочка. Дети воспитывались в неполной семье, поэтому с ними работала соцзащита. Известно, что мать выполняла свои родительские обязанности должным образом: дети были ухожены, сыты, посещали образовательные учреждения, — рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, страшный пожар случился в субботу, 13 марта. В момент возгорания дома были 35-летняя женщина и ее четверо детей: три сына, которым 4, 7 и 11 лет, и двухлетняя дочка. Двум мальчикам: 11 и 4-х лет удалось выбраться из огня. Остальные дети и их мать погибли. Известно, что еще двое детей в тот день гостили у бабушки.

Сейчас выжившие дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. Накануне их эвакуировали в областную больницу Новосибирска. По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Известно, что доме был установлен дымовой извещатель, но в момент пожара он не сработал.

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