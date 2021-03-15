Новосибирские депутаты просят переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского

Для жителей Новосибирска имя святого князя Александра Невского неразрывно связано с именем храма, построенного и освященного в его честь в 1899 году. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров выступил с инициативой о поддержке мероприятий в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

- Для жителей Новосибирска имя святого князя Александра Невского неразрывно связано с именем храма, построенного и освященного в его честь в 1899 году, – подчеркивает Первый заместитель редседателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. – Наименование «Храм Александра Невского» исторически присутствует на территории современного Новосибирска вот уже 126 лет. Храм с первых дней стал духовной доминантой и отправной точкой культурно-исторического развития. Имя святого Александра Невского и название первого каменного храма города Новосибирска сплелись в сознании жителей.

Выступая за укрепление исторических и духовных традиций города Новосибирска, учитывая общегосударственный масштаб празднования юбилея святого благоверного князя Александра Невского, вице-спикер Андрей Панфёров направил обращение на имя митрополита Новосибирского и Бердского Никодима. Парламентарий, являющийся председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области, обращается с инициативой об увековечивании имени выдающегося полководца и политического деятеля в названии площади и остановки общественного транспорта, географически находящихся рядом с православным собором по улице Советская, 1 а, который носит имя Александра Невского.

В письме Андрея Панфёрова на имя Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима говорится следующее:

- Прошу Вас поддержать инициативу Новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исторических организаций, культурного сообщества и жителей города по переименованию существующих объектов – площадь и остановка общественного транспорта «Площадь Свердлова» – на исторически связанное с городом Новосибирском наименование остановки автотранспорта «Храм Александра Невского» и площадь Александра Невского соответственно.