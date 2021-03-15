Губернатор Андрей Травников поручил усилить работу по очистке балконов от снега и льда

Губернатор дал поручение следить за очисткой крыш от снега и наледи. Фото: правительство Новосибирской области.

На оперативном совещании Андрей Травников поставил перед профильными органами задачу - наладить координацию между управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жильцами по очистке снега с кровли.

- В связи с наступлением оттепели, быстрым образованием наледи на кровлях, козырьках балконов, нам нельзя терять времени. ГЖИ, вместе с мэрией Новосибирска, другими муниципалитетами необходимо обратить внимание на границу ответственности между управляющими компаниями, ТСЖ, жильцами. Просьба обратить внимание именно на такие риски, и организовать профилактику, предупреждение всех ответственных, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Жилищная инспекция Новосибирской области с января этого года осмотрела 7751 многоквартирный дом в регионе. По итогам рейдов выявлено 1859 нарушений – это наличие снега перед многоквартирными домами, колейность на дороге, наличие снега и сосулек на скатных кровлях, а также балконах.

На конец февраля 2021 года управляющими организациями устранено 1751 нарушение. По фактам выявленных нарушений управляющим организациям, органам местного самоуправления направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки.