Новосибирец, задержанный за езду без прав, сбежал из полиции через окно

Новосибирец, задержанный из-за вождения без прав, сбежал из полиции. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец, задержанный из-за вождения без прав, сбежал из полиции. Оставшись один в коридоре отделения, 21-летний парень открыл окно, отогнул решетку и выбрался на улицу. Произошел инцидент еще 3 января, однако упустившие сибиряка полицейские не доложили о случившемся начальству.

— Перед побегом мужчина прихватил с собой еще и составленное на него административное дело по статьям 12.7 КоАП РФ за вождение без прав и 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об утрате этих документов рассказал в своем недавнем рапорте командир полка ДПС. После проведенной предварительной проверки и вскрылась история с побегом, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — При этом известно, что мужчина находится в федеральном розыске, и ранее был судим за кражу, грабеж, разбой, угон и нарушение ПДД.

Сейчас сибиряка до сих пор не задержали, а по данному факту в полиции проводится служебная проверка.

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