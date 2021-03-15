В городе Обь под Новосибирском загорелся заброшенный дом

В городе Обь под Новосибирском загорелось двухэтажное здание. Фото: Кадр из видео

В городе Обь под Новосибирском загорелось двухэтажное здание. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже его опубликовали в соцсетях. На кадрах ролика видно как сильное пламя вырывается из-под крыши постройки.

— На улице Арсенальной, 1А, вечером вспыхнуло заброшенное строение. Горела мебель на втором этаже. Но внутри помещения людей быть не должно, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в результате произошедшего пожара никто не пострадал. Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте:

— Сообщение о возгорании заброшенного здания на улице Арсенальная поступило в 20:05. Когда пожарные прибыли на место, двухэтажное здание из кирпича горело открытым огнем. Со слов администрации территории внутри строения никого нет. Открытое горение удалось ликвидировать спустя два часа. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии на расстоянии 300 метров от ближайшего пожарного гидранта, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В результате пожара у здания обрушилась кровля. Огнем были повреждены крыша здания, и старая мебель на втором этаже на общей площади 100 квадратных метров. По оперативной информации, в огне никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия проводится разборка и проливка обгоревших конструкций.

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