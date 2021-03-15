На Бугринском мосту в Новосибирске произошла массовая авария: один человек погиб, двое в больнице

В Новосибирске на Бугринском мосту произошла массовая авария. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске на Бугринском мосту произошла массовая авария. В ДТП погиб водитель одной из машин, еще двое автомобилистов попали в больницу.

— В 18:40 на мосту столкнулись четыре автомобиля: Lexus RX400, Toyota Lite Ace Noah, Toyota Vitz и грузовик MAN. ВодительToyota Noah ехал в сторону правого берега, в не справился с управлением и, перелетел через ограждение, оказался на встречной полосе, где врезался в «Лексус», в грузовик и опрокинулся, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — «Лексус», в свою очередь, столкнулся, с «Тойотой Витц», которая также перелетела через ограждение на встречную полосу и, перевернувшись, встала обратно на колеса в правой полосе.

В ДТП погиб водитель одной из машин, еще двое автомобилистов попали в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии погиб 36-летний водитель «Лексуса». Водители минивэна и хэтчбека попали в больницу с различными травмами. На месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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