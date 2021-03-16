Погода в Новосибирске на 16 марта 2021 года: когда в город вернется тепло

Днем температура воздуха составит -9 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 16 марта 2021 года порадует жителей города теплом и солнцем. благоприятный прогноз обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит -7...-9 градусов тепла. В течение суток осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов, — рассказали сибирские синоптики.

Абсолютно противоположный прогноз дает сайта «Яндекс. Погода». В течение всего дня будет идти снег. Днем температура воздуха составит -15...-9 градусов, а к вечеру похолодает до -12 градусов. Ветер будет дуть южный от 3 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

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