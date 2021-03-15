Режим черного неба в Новосибирске с 15 по 17 марта 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать горожанам

Режим черного неба установлен в Новосибирске с 15 по 17 марта 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Режим черного неба установлен в Новосибирске с 15 по 17 марта 2021 года — об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. Синоптики объяснили, что в воздухе может скапливаться большое количество вредных примесей.

— В период с 16 часов 15 марта до 16 часов 17 марта в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов. Хуже всего ситуация складывается в районе на улице Первомайская, а лучше всего — в районе улицы Николаева, там уровень загрязнения составляет всего 3 балла.

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