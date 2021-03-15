В Новосибирске сбитый иномаркой мужчина сбежал с места ДТП

В Новосибирске иномарка сбила пешехода на тротуаре. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила пешехода на тротуаре. ДТП произошло днем 15 марта, в Кировском районе города.
— Сегодня, около половины четвертого вечера, 37-летний водитель автомобиля Honda Fit возле дома №103 на улице Петухова сбил пешехода, который шел по тротуару. — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Сам пострадавший покинул место ДТП, однако водитель все равно решил вызвать сотрудников ГИБДД.
Сейчас на месте произошедшего работает экипаж, все причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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