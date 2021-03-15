В Новосибирске загорелась буузная на улице Никитина: из кафе эвакуировали 6 человек

В Октябрьском районе Новосибирска загорелась буузная. Фото: Кадр из видео

В Октябрьском районе Новосибирска загорелась буузная. На месте работали пожарные, все произошедшее засняли на видео очевидцы. Позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На пересечении улиц Никитина и Ленинградской загорелся торговый павильон по продаже блюд бурятской кухни, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и было выложено видео.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Огнем была повреждена крыша кафе:

— В 15:35 поступило сообщение от очевидца о возгорании в здании кафе на улице Никитина. Когда расчеты прибыли на место, из-под кровли одноэтажного строения шел дым. Огнем была повреждена крыша и утеплитель на площади квадратных метров. Из кафе самостоятельно эвакуировались 6 человек, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за полчаса. Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.