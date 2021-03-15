В Новосибирске иномарка сбила школьника около поликлиники

В Новосибирске, 15 марта, иномарка сбила ребенка около больницы. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, 15 марта, иномарка сбила ребенка около больницы. ДТП произошло в Первомайском районе города.

— Сегодня, около часа дня, водитель автомобиля «Лендровер» ехал по улице Героев Революции, со стороны улицы Эйхе с правым поворотом на территорию больницы 3. Около дома № 3 на улице Героев Революции он сбил 10-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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