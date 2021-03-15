Пробки в Новосибирске на вечер 15 марта 2021 года: затор на проезде Энергетиков

Пробки сковали Новосибирск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 15 марта 2021 года сковали город. Согласно картам приложения «2ГИС» заторы достигли 5 баллов.

— На правом берегу небольшая пробка на улице Гоголя в сторону метро «Маршала Покрышкина». Невозможно проехать по улице Ипподромская, Зыряновская и Добролюбова. Небольшие проблемы с проездом на улице Выборная, — сообщает сервис «2ГИС».

Сейчас сложно уехать на левый берег. Машины стоят в пробке на проезде Энергетиков в сторону улицы Станционная. Заторы так же образовались с разных сторон кольца на площади Карла Маркса. Невозможно проехать на улице Блюхера, Ватутина, Новогодняя.

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