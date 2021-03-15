В Кольцово соседи спасли женщину-инвалида и ее дочь из горящего дома

Двое мужчин спасли женщину-инвалида при пожаре под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП в наукограде Кольцово произошло в воскресенье, 14 марта: там вспыхнул балкон 9-этажного дома.

— в 11.37 загорелся балкон на 4-м этаже. На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. В горящей квартире в комнате по всей площади горели домашние вещи и мебель, — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, ликвидировать открытый огонь пожарным удалось за 25 минут. Предварительно установлено, площадь горения составила 12 квадратов.

В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных мужчины спасли из горящей квартиры двух женщин, одна из которых не может передвигаться самостоятельно. Спасителями оказались соседи сибирячек. Женщин осмотрели врачи, госпитализация им не потребовалась.

В МЧС уточнили, что причиной пожара стало короткое замыкание электророзетки. К ней через удлинитель был подключен холодильник и обогреватель.

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