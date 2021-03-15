У бомжа нет жилья, и это проблема жильцов

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

12 марта в 10.30 в Кировском районе на улице Громова бойцы ГБР по просьбе администратора салона сотовой связи вывели из помещения пьяного мужчину, который хотел вернуть деньги за покупку, но документы, подтверждающие приобретение гаджета в салоне, не предоставил.

13 марта в 21.39 бойцы ГБР вывели из магазина, находящегося на проспекте К. Маркса, пьяного мужчину, который своим хулиганским поведением мешал продавцам и другим посетителям.

14 марта в 10.30 бойцы ГБР, вызванные тревожной кнопкой в салон сотовой связи, находящийся на улице Станиславского, вывели оттуда пьяного посетителя, который мешал продавцам работать.

14 марта в 12.17 сигнал тревоги поступил из медицинского учреждения, расположенного в 1-м переулке Крашенинникова. Медики попросили «гвардейцев» вывести из больницы очередного пьяного нарушителя общественного порядка.

14 марта в 12.34 бойцов ГБР ГВАРДИИ вызвали в кафе, расположенное на Красном проспекте, и попросили выпроводить из заведения неопрятного пьяного посетителя, который в нарушение внутренних правил ел принесенную с собой пищу и не реагировал на замечания персонала. После проведенной «гвардейцами» разъяснительной беседы мужчина покинул заведение.

14 марта в 19.33 в дежурную часть Агентства позвонила жительница одного из домов Дзержинского района, пользующегося услугой АБ ГВАРДИЯ «Безопасный двор». Женщина попросила прислать ГБР для того, чтобы вывести на улицу пьяного мужчину, который справил в подъезде естественные надобности и улегся спать. Нарушитель был выведен из подъезда и даже из двора.