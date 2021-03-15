В Новосибирске 35-летний мужчина выписался из больницы и пропал

В Новосибирске ищут 35-летнего мужчину. Фото: «Лиза Алерт»

В понедельник, 15 марта, в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 35-летнего Дмитрия Коркина.

— Мужчина пропал из дома, накануне он выписался из больницы, должен был выйти на работу, но чувствовал себя плохо, он вышел из дома и исчез. Телефон отключен, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Он был одет в парку болотного цвета, синие джинсы, черные ботинки, темно-синюю вязанную шапку.

Из особых примет — щетина на лице.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего сибиряка, просьба сообщить по телефона: 112 или 8 — 800- 700 — 54 — 52.

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