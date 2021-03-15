В Новосибирске вынесли приговор дорожникам, по чьей вине на мужчину рухнула остановка

Виновных в падении остановки на мужчину приговорили к условным срокам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 марта, в Первомайском районном суде огласили приговор заместителю директора «Дорожно-эксплуатационного учреждения №5» и старшему мастеру предприятия. Их признали виновными в том, что остановка общественного транспорта упала на мужчину и покалечила его. Мужчина теперь беспомощен — не может стоять, двигать рукой и даже говорить. По данным прокуратуры, злополучную остановку за месяц до трагедии ветер уже опрокидывал. Тогда она держалась на четырех железных штырях, и рабочие добавили еще два, но это не помогло. Согласно материалам дела приемка работ проводилась в офлайн-режиме: начальник получил фотоотчет в мессенджере и успокоился.

В итоге замдиректора обвинили в «Халатности», а мастера в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

— Установлено, что 27 мая 2020 замдиректора на утренней планерке устно поручил старшему мастеру и бригаде рабочих поставить остановку «Микрорайон Весенний» на улице Первомайской. Но были нарушены правила установки павильона. Из-за ветра 7 июня остановка упала на мужчину. Он получил серьезную травму. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: замдиректору лишение свободы условно сроком на два года, старшему мастеру — на полгода, — говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил законную силу.

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