«Угощения берет охотно, а лечить себя не дает»: новосибирские волонтеры выхаживают сову, сбитую грузовиком

В Новосибирске сова попала под грузовик. Ее лечат волонтеры. Фото: ЦРДЖ Новосибирск/ Вконтакте.

В новосибирском центре реабилитации диких животных оказалась длиннохвостая неясыть. Птицу сбил грузовой автомобиль. Ее заметили очевидцы и передали волонтерам 10 марта. Подробности о пострадавшей сове КП — Новосибирск рассказала волонтер ЦРДЖ Алиса Богомолова.

Известно, что сова отделалась черепно-мозговой травмой и легким испугом. В центре она быстро освоилась и начала проявлять характер.

— Это очень упитанная, крепкая молодая самка, которая быстро восстановила силы и установила свои правила, — рассказали КП — Новосибирск в центре.

По словам волонтера, сова охотно принимает угощения и агрессивно обороняется от медицинских манипуляций. Так как состояние птицы улучшается, в скором времени ее выпустят на волю.

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