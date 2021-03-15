Новосибирца укусил клещ во время отдыха на Алтае

Первый укус клеща зарегистрировали в Новосибирской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области зарегистрировали первое обращение с укусом клеща. Помощь пострадавшему потребовалась еще 11 марта. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 15 марта.

В связи с чем, губернатор Андрей Травников поручил муниципалитетам заранее подготовиться к клещевому сезону. Он отметил, что в прошлом году пандемия коронавируса существенно сдвинула сроки подготовки. По словам главы региона, в 2021 допустить подобного нельзя.

— Прошу заранее подготовиться не только к обработке территорий парков, городских лесов, кладбищ и мест отдыха, но и к другим необходимым мерам защиты. Также прошу учесть, что многие религиозные мероприятия у нас проходят в апреле-мае, — добавил Андрей Травников.

В Роспотребнадзоре отметили, что клещ укусил новосибирца в другом регионе, Республике Алтай. В ведомстве сообщили, что в 2020 году в Новосибирской области зафиксировали 98 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

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