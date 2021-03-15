Умер Владислав Мандрыко — бывший зампрокурора Новосибирской области

Бывший зампрокурора умер в возрасте 58 лет. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирске на 58 году жизни умер бывший заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко. Печальная новость стала известна 13 марта.

Владислав Мандрыко был заместителем прокурора Новосибирской области с декабря 2015 года по июль 2019 года.

Он родился в Новосибирске. Закончил Алтайский государственный университет по специальности правоведение. Свою карьеру начал следователем в прокуратуре Ключевского района Алтайского края. Там он прослужил три года.

С 1990 года работал в прокуратуре Новосибирской области в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора и прокурора Кировского района, прокурора Дзержинского района, прокурора города Новосибирска, заместителя прокурора Новосибирской области.

Владислав Мандрыко награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, памятной медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко.

Постановлением Губернатора Новосибирской области ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области».

Указом Президента Российской Федерации 10 января 2013 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры РФ».

В близком окружении бывшего зампрокурора говорят, что причиной смерти Владислава Мандрыко стал коронавирус.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Владислава Мандрыко.

Прощание с Владиславом Ивановичем состоится 16 марта в большом зале похоронного дома «ИМИ» по адресу: улица Кропоткина, дом №112 с 14.00 до 15.00 часов.

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