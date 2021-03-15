Детей, спасенных во время страшного пожара в селе Бобровка, на вертолете доставят в новосибирскую больницу

Мальчиков, которые серьезно пострадали при пожаре, эвакуируют в Новосибирск. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 15 марта, стало известно о том, что мальчиков 11 и 4 лет, которые пострадали при пожаре в селе Бобровка санавиацией эвакуируют в Новосибирск. Дети находятся в тяжелом состоянии. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном минздраве.

— Двоих детей доставят из Сузунского района в областную больницу Новосибирска, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

В областной больнице КП-Новосибирск уточнили, что пока мальчиков только готовят к вылету.

Напомним, пожар, в котором серьезно пострадали мальчики, случился вечером 13 марта в селе Бобровка Сузунского района. 11-летний ребенок вместе с 4-летний братом смог выбраться из огня. В горящем доме остались мать и двое детей, они погибли. По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело.

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