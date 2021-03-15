«Мне говорили — сын родится и сразу умрет»: в Новосибирске хирурги спасли малыша с редкой болезнью сердца

Младенцу провели сложную операцию, которая длилась 5 часов. Фото: пресс-служба клиники Мешалкина

Детские кардиохирурги клиники Мешалкина прооперировали младенца из Кемеровской области с редким заболеванием сердца. Малыш появился на свет раньше срока, на 34-й неделе беременности. Врачи диагностировали у него аномалию в развитии сердечно-сосудистой системы: у него отсутствовал один из сегментов аорты. Без операции младенец мог погибнуть.

— Подозрение на порок сердца у ребенка мне поставили на 20-й неделе беременности. При повторном обследовании на 25-й неделе диагноз подтвердился. Врачи сразу сообщили о тяжести заболевания, советовали прервать беременность. Но мы с мужем ждали этого ребенка, хотели сына, — вспоминает мама малыша.

В клинику Мешалкина младенца привезли, когда он весил всего 2 килограмма. Хирурги решили сначала выполнить паллиативную коррекцию, поставили стент в аорту, чтобы малыш набрал вес, а потом уже его оперировать.

— Обследование показало, что участок, в котором артериальный проток соединяется с аортой и в который был имплантирован стент, начал зарастать. Ребенок начал терять вес, прогрессировала сердечная недостаточность. К тому моменту малыш весил уже меньше, чем при рождении. Мы попытались расправить стент с помощью баллона, однако сужение осталось, — рассказал детский сердечно-сосудистый хирург Юрий Юрьевич Кулябин.

Операция длилась 5 часов. Малыш быстро пришел в себя. Сейчас он набирает вес и восстанавливает силы.

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