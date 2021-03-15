Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мамы с двумя детьми на пожаре

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после гибели сибирячки и ее двух детей на пожаре. Фото: соцсети

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Трагедия произошла 13 марта в селе Бобровка Сузунского района. Там на пожаре погибла женщина, ее 2-летня дочь и 7-летний сын, еще двумя детям удалось спастись, а двое в это время гостили у бабушки. Дом загорелся после того, как пытались растопить печь на кухне.

— Установлено, что сотрудниками администрации Бобровского сельсовета в доме, где произошел пожар, был установлен дымовой пожарный извещатель с GSM модулем, но он не сработал. Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации Сузунского района и администрации Бобровского сельсовета усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее СКР по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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