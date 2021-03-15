В Новосибирске «Toyota» сбила 30-летнего мужчина на пешеходном переходе

Иномарка сбила мужчина на пешеходно переходе. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска на пешеходном переходе «Toyota Corolla Spasio» сбила 30-летнего мужчину. Авария произошла вечером 14 марта. Подробности рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— 45-летний мужчина на иномарке ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Когда поворачивал на улицу Ватутина, у дома №120/1 сбил мужчину, — уточнили в ведомстве.

Известно, что сибиряк переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. Полицейские проводят проверку.

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