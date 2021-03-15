«Она рухнула прямо на девочек»: сибирячка с двумя детьми ищет мужчину, который починит ей крышу

Со слов сибирячки, муж бросил семью с долгами и дырявой крышей. Фото: Анна Шепелева.

Большими проблемами обернулся развод для жительницы Новосибирска, Анны. Бывший муж оставил женщину с двумя дочками в разваливающемся доме, с морем бытовых проблем и долгами по кредитам. Теперь Анна ищет тех, кто сможет отремонтировать место, которое должно было стать надежной семейной крепостью. Об этом сибирячка рассказала редакции КП — Новосибирск.

Несколько лет назад Анна с мужем и детьми переехали в дом на улице Станкевича. Супруг планировал сделать ремонт, заменить крышу, отстроить второй этаж, возвести хозпостройки. В общем, целей было много. По словам Анны, он сразу же взялся за дело. Работал везде по чуть-чуть, в итоге до ума ничего не довел. Отношения в семье портились, и в скором времени супруги развелись. Мужчина ушел из семьи, оставив Анну и девочек в доме с дырявой крышей, а еще с долгами по кредитам.

— Кредит мы брали, будучи в браке. Оформляли на меня, поэтому после развода все выплаты остались на мне. Конечно, я работаю, но зарплаты с трудом хватает на содержание двоих детей. Алименты супруг не платит. Периодически оказывает детям минимальную помощь. Мне не хватает сил и финансов в одиночку решать все эти проблемы, — поделилась с КП-Новосибирск Анна.

Крыша начала протекать, а в итоге и вовсе рухнула. В момент ЧП дома были дети, они чудом не пострадали. Анна со старшей 14-летней девочкой мешками выгребали и таскали мусор после обрушения. Затем злоключения продолжились: из-за дыры в крыши в доме загорелась проводка, исчезло электричество. К счастью, крупного возгорания удалось избежать. Все эти трудности легли на плечи женщины. Анна не знает, в какие двери стучаться, чтобы ей помогли.

— Я много куда обращалась. Везде, как правило, разводят руками. В администрации откликнулись — выделили 100 тысяч рублей на ремонт кровли. Этих денег хватит на то, чтобы частично купить материал. На остальную часть средств недостаточно. Кроме того, те, кто готов взяться за ремонт крыши, просят за одну только работу минимум 200 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

В ближайшее время сибирячка планирует купить часть материалов, однако пока не знает, где взять средства, чтобы хватило на всю крышу. Также открыт вопрос найма рабочей силы. Анна надеется, найдутся люди, которые откликнутся на их проблему и помогут ее решить. По словам сибирячки, после ремонта крыши в доме можно сделать косметический ремонт и спокойно жить. Сейчас же женщина и ее девочки, 9 и 14 лет, находятся в непригодных, а более того, опасных условиях.

Желающие помочь Анне и ее дочкам могут связаться с ней по номеру — +7 913 939-16-55.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.