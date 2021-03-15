«Мне было крайне мерзко»: охранник супермаркета обвинил сибирячку в том, что она съела пудру

Охранник обвинил покупательницу в краже товара. Фото: revizor.nsk

Сибирячка пожаловалась на хамство охранника в крупном новосибирском супермаркете. Женщину обвинили в воровстве пудры. Якобы кражу зафиксировала камера видеонаблюдения.

— Я возмущена до ужаса! Мы с мамой оплатили покупки на кассе, отошли к ближайшему столику и начали раскладывать их по пакетам. В этот момент к нам подошел охранник, попросил предоставить ему чеки, мы спокойно передали ему их и показали покупки. Вдруг он нам говорит, что в чеке нет пудры, и спросил где она. Мы даже не поняли, о чем идет речь, никакую косметику мы не покупали. Мы предложили ему посмотреть наши пакеты, он отказался, громко заявив на повышенном тоне, что лично я украла пудру, камера это зафиксировала! Я предложила показать ему не только пакеты, но и личные вещи, на что охранник заявил, что пудру я съела, — рассказала сибирячка в группе revizor.nsk.

Женщина начала снимать на видео конфликт с охраной. Увидев камеру, сотрудник скрылся, подошел представитель супермаркета и попытался уладить конфликт.

— Они перепроверили свои камеры. Оказалась, что я ничего у них не воровала. Конечно, молодой человек извинился. Но я испытала крайне мерзкое ощущение. Мне было неприятно, люди смотрели на меня, когда мне грозили судом за воровство, — поделилась в соцсети сибирячка.

Под постом женщины новосибирцы отметили, что сталкивались с подобными ситуациями в этом же супермаркете. Сибирячке посоветовали написать претензию в магазин и подать в суд на супермаркет.

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