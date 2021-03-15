Школьница из Новосибирска прошла отбор в шоу «Голос. Дети»

Ксени Коваленко из Новосибирска попала в команду Светланы Лободы на шоу "Голос. Дети". Фото: стоп-кадр.

Ксения Коваленко, третьеклассница из Новосибирска, стала участницей шоу «Голос». Девочка прошла слепые прослушивания и попала в команду к певице Светлана Лободе. Маленькая сибирячка впечатлила жюри своим выступлением.

Выпуск программы состоялся в пятницу, 12 марта. Ксения уверенно вышла на сцену и исполнила песню Бобби Трупа «Трасса 66». На завершающих аккордах к ней повернулась Светлана Лобода. По словам артистки, она специально дождалась конца композиции, чтобы не отвлекать Ксюшу от исполнения. Лобода отметила, что девочка произвела фурор своим выступлением и потрясающе спела. Певица обняла сибирячку, назвав ее «джазовым ребеночком».

О себе Ксюша рассказала, что учится в третьем классе и увлекается хип-хопом. Девочка отличница, ее любимые предметы — музыка и русский язык. Маленькая кудряшка поделилась, что мечтает аккомпанировать себе, сочинять музыку и быть похожей на Майкла Джексона. Девочку бурно поддержали ее близкие. Ведущий программы, Дмитрий Нагиев, предположил, что у Ксюши есть все шансы стать главным украшением проекта «Голос. Дети».

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