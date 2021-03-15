Пробки в Новосибирске на утро 15 марта 2021 года: движение парализовано на проспекте Дзержинского

Утром Новосибирск встал в 7-балльном заторе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 15 марта 2021 года: движение затруднено на проспекте Дзержинского. Затор растянулся от Каменского шоссе до улицы Волочаевской. Об этом сообщает «2ГИС».

— Из аварии трудно проехать по Димитровскому мосту в сторону левого берега, — рассказывают водители.

Традиционно пробка собралась на площади Труда и улице Станиславского. Кроме того, затор образовался на площади Лыщинского, а также улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла Маркса.

В целом по города уровень пробок достиг 7 баллов.

Синоптики предупредили о резких переменах в погоде: от низких температур до внезапного потепления.

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