В мешках и купальниках: на Масленицу новосибирские моржи пробежались по ледяному котловану

Бег в мешках одно из популярных развлечений. Фото: предоставлено Вячеславом Горюновым

14 марта новосибирские моржи отметили Масленицу. 40 человек по старой доброй традиции собрались на котловане Юго-Западный и начали веселиться.

— Мы были в своей традиционной одежде — купальниках и плавках. Кто-то из девушек надел кокошники, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Горюнов, руководитель мультиклуба «Спектр».

Сибиряки погуляли от души. Устроили соревнования по бегу в ластах и мешках по снегу. Все это сопровождалось традиционными купаньями в проруби. А кульминацией всего праздника стало — сжигание чучела.

Напомним, что недавно сибирские моржи провели соревнования, посвященные памяти Александра Матросова. На Юго-Западном озере они плавали на время и расстояние кто сколько сможет.

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